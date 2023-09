Lähitori palvelee nyt Kuhmolassa

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaan kuuluva Lähitori on kokenut uudistuksen. Joka toinen keskiviikko järjestettävä tapahtuma on siirtynyt Päijännekodista Kuyhmolan tiloihin aivan keskustan tuntumaan, minkä lisäksi tarjolla on myös maksullinen lounas.

Lähitoriohjaajana toimiva Elina Sihto kertoo olevansa erittäin tyytyväinen niin lounaan mahdollisuuteen kuin siihenkin, että osallistujien paikalle pääsemistä on helpotettu.

Lue lisää Lähitorin helposta saavutettavuudesta ja palveluista viikon 35 Kuhmoisten Sanomista. Voit tilata näköislehden tästä linkistä.