Leena Ylä-Mellan opetustyö Kuhmoisissa päättyy kahdeksan eläkevuoden jälkeen

Tekstiilityön opettaja Leena Ylä-Mella on periaatteessa ollut kahdeksan vuotta eläkkeellä.

– Ja koko sen ajan olen tehnyt töitä. Katsoin aamulla vanhat opinto-oppaat ja totesin, että 34 vuotta sitten olen pitänyt Kuhmoisissa ensimmäisen feresipukukurssin. 31 vuotta olen opettanut kirjontaa täällä Kudonnan opettajan sijaiseksi tulin kymmenen vuotta sitten ja niiltä jaloilta jäänyt tänne.

Ylä-Mellan oli tarkoitus jättää opetustyö jo vuosi sitten. Oriveden seudun kansalaisopisto ei kuitenkaan saanut järjestämilleen kursseilleen opettajaa, joten Leena jäi hätiin, mutta vain kuluneeksi vuodeksi.

Pääkirjaston galleriassa on tällä hetkellä esillä Oriveden seudun kansalaisopiston Kuhmoisten kurssilaisten käsitöitä – esimerkiksi posliinimaalauksia.

– Vaikeaa on jättää työt. Monesta kurssilaisesta on tullut minulle ystäviä. Osa on käynyt 20 vuotta kursseilla.

Ylä-Mellan opetustyöt Kuhmoisissa päättyvät kirjaston galleriaan pystytettyyn opiston kevätnäyttelyyn.

Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Ylä-Mella päätyi yliopistoon lukemaan matematiikkaa. Motivaatio ei kuitenkaan riittänyt, vaan yliopisto vaihtui kolmen vuoden jälkeen viisi vuotta kestäviin kotiteollisuusopettajaopintoihin

– Vanhemmat eivät välittäneet, mutta veljeni kysyi, että olenko tosissani. Olisihan tienestitaso ollut kovempi, jos olisin alkuperäiselle alalle jäänyt. Mutta olen aina tykännyt tästä työstä. On ihanaa nähdä, kuinka oppilaat inspiroituvat.

Kuhmoisissa on voinut lukuvuoden aikana paitsi kutoa, neuloa ja kirjoa myös entisöidä huonekaluja ja solmia ryijyjä.

