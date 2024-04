Lukioon kolme uutta opiskelijaa Aasiasta

Peter Vesterbackan luotsaama Finest Future on tuonut ulkomaalaisia opiskelijoita Suomeen jo useamman vuoden, ja nyt myös Kuhmoisten yhtenäiskoulussa on aloittanut kolme uutta oppilasta.

Lukiossa aloitti maaliskuun alussa kaksi oppilasta, joista toinen on Myanmarista ja toinen Kiinasta. Lisäksi yksi vietnamilainen nuori aloitti lukion jo kevätlukukauden alussa tammikuussa.

Vesterbackan toiveena on Finest Future -hankkeen avulla pelastaa Suomen pienimmät lukiot, jotka kamppailevat vähenevien opiskelijamäärien kanssa.

Sivistystoimenjohtaja Pertti Terho kertoo, että taloudellisesti ajateltuna lukiolaisten optimimäärä Kuhmoisissa on vähintään 35-40 oppilasta, jotta lukiotoiminta pysyy kannattavana.

– Kaikki kunnat rahoittavat lukio-opetusta. Vaikka meillä ei olisi lukiota, me maksaisimme lukiotoiminnasta noin 200 000 euroa vuodessa. Siksi meillä on ollut jo pitkään poliittinen tahtotila ylläpitää lukiota, ja kaikki keinot siihen on syytä ottaa käyttöön. Tämä on yksi niistä keinoista, Terho kommentoi.

