Miehillä on tarve kokoontua – siitä kertovat 195 Miesten Kotailtaa

Pääkirjaston aulassa parveilee perjantaina alkuillasta joukko eri-ikäisiä miehiä. Suurin osa viettänee jo eläkepäiviä, sitä nuorempia lienevät illan puhuja Mikko Kallionsivu, vieraista yksi sekä toimittaja.

– Tuo Koskisen Markus on tänään nuorin. Minäkin olen monesti ollut nuorin, ja olen sentään 67, Ensio Valo – Enska vaan – juttelee.

– Ja on minun poikani ollut muutaman kerran mukana.

Vieraskirja kiertää Miesten Kotaillan yleisössä Mikko Kallionsivun puhuessa. Monesti Kotailtaa vietetään sivukylillä. Silloin sinne kuljetaan kimppakyydeillä, ne luovat Risto Ojalan mukaan yhteishenkiä ja -vastuuta.

Pääkirjaston galleriassa kokoontuu lokakuun Miesten Kotailta. Se on järjestyksessään 195:s. Miesten Kotailta on kokoontunut vuodesta 2007 alkaen kerran kuukaudessa. Vain korona on keskeyttänyt toiminnan, mutta se palasi tauolta entistä ehompana.

– Korona-ajan jälkeen kutsuin vieraaksi Juha Miedon. Ajattelin, että nimekäs puhuja antaa meille hyvän uuden alun. Kuuntelijoita tulikin 80, Kotailtojen isä Risto Ojala kertoo.

Ensio Valo, eli Enska vaan, on toiminut Kotailtojen lukkarina jo 12 vuoden ajan. Kotailtojen isä Risto Ojala toivoo, että saisi presidentin vaalien ollessa ohi vieraaksi Mika Aaltolan, joka on kotoisin Petäjävedeltä kuten Risto itsekin.

Miesten kotaillat eivät olisi ikinä alkaneet, eivätkä näin pitkään jatkuneet, ilman Ojalaa. Hän huomasi Padasjoen seurakunnan toimintaan aikanaan osallistuessaan, että Särsjärven leirikeskuksessa järjestettävät miesten illat keräsivät aina parikymmentä osallistujaa.

– Kysyin kirkkoherra Juha Palvalta mahdollisuutta aloittaa Kuhmoisissa seurakunnan miestoiminnan järjestämällä Miesten Kotailtoja. Sain siihen luvan ja heti ensimmäisellä kerralla kotailtamiehiä oli toistakymmentä, Ojala muistelee.

