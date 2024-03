Mieluummin vanhaa korjaten kuin uutta rakentaen

Joulukuussa valmistunut rakennusarkkitehti Päivi Malin kunnostaisi mieluummin vanhoja taloja, kuin rakentaisi uusia. Kunnostaminen on paitsi henkilökohtainen mieltymys, myös perusteltavissa ympäristöystävällisyydellä: uuden rakentaminen on hiilineutraaliuden kannalta ongelmallista.

– Vanhat talot ovat olleet jo pitkään käytössä, joten ne ovat hiilineutraalimpia kuin uudet. Toki energiatehokkuuden kautta tulee hukkaa, mutta ympäristön kannalta kannattaisi vanhaa korjata. Meillä ollaan vähän liian innokkaasti purkamassa vanhoja taloja, vaikka ymmärränkin korjaamiseen liittyvät riskit ja sen, että eivät vanhat talot aina niin silmiä hivele, Malin sanoo.

Arkkitehtien perusperiaatteisiin kuuluu ajattomuus. Jo opinnoissa painotetaan sitä, että tehtyjen ratkaisujen tulee kestää vuosikymmeniä.

Vanhan peruskorjaaminen kiehtoo Päivi Malinia. Lisäksi hän haluaisi joskus suunnitella talon, jossa on entisajan vivahteita mutta tämän päivän tekniikka.

– Jos asiakkaalla ei ole erityisiä toiveita sisustuksen suhteen, suosittelemme neutraaleja värisävyjä etenkin pesutiloihin ja keittiöön, sillä niiden vaihtaminen on kallista. Lattiassa tammiparketti on hyvä. Jossain määrin rakennuksen on ilmennettävä aikaansa, mutta suunnittelemme niin, että se ei näyttäisi muutaman vuoden päästä vanhalta. Se on melkoista tasapainoilua, Malin kertoo.

