Näköislehti luettavana jatkossa tiistai-iltana

TEKSTI JA KUVA KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoisten Sanomien näköislehti on nykyään luettavissa jo tiistai-iltana kello 18. Aiemmin näköislehti on ilmestynyt Lehtiluukkuun tiistain ja keskiviikon välisenä yönä puolilta öin, mutta Sanomat haluaa ohjata lukijoita aiempaa enemmän näköislehden pariin tarjoamalla lukumahdollisuuden jo tiistain puolella.

– Näköislehti on tismalleen samannäköinen lehti kuin keskiviikkona ilmestyvä paperinen lehti, mutta sen ilmestyminen ei ole kiinni Postin aikatauluista, eikä painojälki vaikuta lukukokemukseen. Lisäksi lehden sivuja on millä tahansa laitteella helppo zoomata suuremmaksi, jolloin lukeminen on helpompaa, Kuhmoisten Sanomien toimittaja Katja Sirviö kertoo.

Näköislehti luetaan Lehtiluukun kautta. Sen käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen Lehtiluukun käyttäjäksi, kirjautumisen Lehtiluukkuun ja tilaajatunnuksen aktivoinnin.

– Tilaajatunnuksen saa täältä meiltä. Näköislehden käyttöönotto voi tuntua alkuun hankalalta, mutta me toimituksessa autamme. Tänne voi tulla vaikka laitteen kanssa, niin saamme yhdessä näköislehden käyttöön, Sanomien asiakaspalvelusta vastaava Tuija Käki-Lahtinen sanoo.

Näköislehden ilmestyminen jo tiistaina ja lukijoiden ohjaaminen sen pariin on osa kuluvan vuoden aikana tapahtuvaa ”digiloikkaa”. Tavoitteena on, että kesäkuun alussa Kuhmoisten Sanomat julkistaa uudet verkkosivunsa. Uudistuksen myötä verkkolehden sisältöä aletaan päivittää aiempaa ajankohtaisemmin ja aktiivisemmin. Verkkosivujen sisältö tulee muuttumaan kokonaan maksulliseksi.

– Verkkosivumme ovat päivittyneet aktiivisesti jo parin vuoden ajan, mutta ”jälkijunassa”. Sisältö on ollut pääsääntöisesti pieniä makupaloja paperilehdessä jo ilmestyneistä jutuista, ja lukijoita on ohjattu näköislehden pariin, Sirviö kertoo.

