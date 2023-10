Nuoret ovat kypsiä keskustelemaan, sanoo uusi kappalainen

Kuhmoisten kappeliseurakunnan uusi kappalainen Tuomas Taipale onkin naapurin poikia. Hänen isänsä on kotoisin Virmailan saaresta ja siellä Taipalekin on lapsena kesiään 1990-luvulle asti viettänyt – opettajina työskennelleillä vanhemmilla kun oli pitkät kesälomat.

Taipale on varttunut Tampereella ja asuu parhaillaan perheensä kanssa Kaipolassa. Kuhmoinen on jäänyt mieleen paikkakuntana, jonka ohi on tullut hurautettua monta kertaa.

– Kuhmoinen ei siis ole kovin tuttu, mutta olen työskennellyt Kinnulan seurakunnassa, joka on hyvin saman tyyppinen yhden papin seurakunta. Tykkään tässä työssä siitä, että saan kohdata kaikenikäisiä ja olla mukana heidän elämänsä käännekohdissa.

Tuomas Taipale on alanvaihtaja, mutta mitä hän teki ennen papiksi ryhtymistä? Lue lisää Taipaleen ajatuksia kappalaisen työstä viikon 39 Kuhmoisten Sanomista. Voit tilata näköislehden irtonumeron tästä linkistä.