Päijänteen suojelu osa kokonaisuutta

Päijänteen luonnonperintösäätiöllä PLUPS:illa on Kuhmoisissa kaksi suojelukohdetta. Pihlajasaaret sijaitsevat Pihlajakoskella Askonniemen edustalla ja Lehtosaaret Kissakulmalla aivan Vasikkasalon kaakkoiskulman lähettyvillä.

Säätiön verkkosivuilla kuvaillaan kohteita runsaspuustoisiksi ja luonnontilassa oleviksi

– On sattumaa, että Kuhmoisten kummatkin kohteet ovat saaria. Moni kuvitteleekin, että meitä kiinnostavat vain saaret ja rantametsä, mutta toimimme myös muilla Päijänteen lähialueilla. Meillä on suojeluksessa paljon vanhoja metsiä, jotka eivät ole rannalla lainkaan. Säätiön tarkoituksena on suojella Päijänteen monimuotoista luontoa, PLUPS:in toiminnanjohtaja Niko Nappu kertoo.

