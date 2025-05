Paremminkin olisi voinut mennä, mutta lakki tulee päähän

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Tuoreet ylioppilaat Aada Siekkinen ja Konsta Nurminen kiittelevät Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukiota paitsi hyvistä lukiovuosista myös hyvin menneistä kirjoituksista.

– Opinto-ohjaaja valmensi meitä tosi hyvin. Kävimme läpi palvelinta, jolla kirjoitukset suoritetaan. Hän painotti sitä, että kaikki mahdollinen tieto, mikä tulee mieleen, pitää vastaukseen laittaa, Nurminen kertoo koulussa saamastaan preppauksesta.

– Täällä sain lisäajan ja erillistilan kokeen suorittamista varten. Oli kiva, että asia järjestyi, Siekkinen puolestaan kiittelee.

Kuhmoisten lukio oli kaksikolle ensimmäinen vaihtoehto peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin suunnatessa. Nurminen on asunut Kuhmoisissa koko ikänsä, mutta Siekkinen muutti paikkakunnalle Jyväskylästä.

– Ilmoitin jo pienenä tulevani Kuhmoisiin ratsastuslukioon. Päätös piti, olin juuri täyttämässä 16, kun muutin pois kotoa, Siekkinen kertoo.

Paikkakunta ei ollut tuttu, Siekkinen oli käynyt täällä kerran.

– Mutta äitikin uskalsi tänne yksin päästää, kun paikkakunta on niin pieni.

Ratsastuslukio täytti Siekkisen odotukset. Vuodet ovat hänen mukaansa olleet kivoja, ratsastuksenopettajat ihania ja helposti lähestyttäviä, lisäksi tallilla oli tiivis porukka.

Myöskään Nurmisella ei ole pahaa sanaa sanottavana paikallisesta opinahjosta.

– Kun porukkaa on vähän, niin yksilöllistä opetusta saa helpommin.

Lukiovuosien mieleenpainuvimpia kokemuksia ovat olleet erilaiset ryhmäytymiset ja yhdessä tehdyt matkat. Ratsastuslukiolaisille vaellukset Velisjärvelle.

– Abiristeily ja Kroatian matka, Nurminen muistelee.

Kivaa on ollut koulunkäyntikin, mutta porukkaan on kaksikon mielestä tutustunut paremmin vapaa-ajalla. Koulussa kun keskittyminen on ollut opiskelussa.

Sekä Siekkinen että Nurminen kävivät lukion perinteisesti kolmessa vuodessa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset tulivat viime viikolla ja molemmat olivat suorituksiinsa tyytyväisiä

– Kirjoitukset menivät sillä tavalla kuin olin ajatellutkin. Alustavat arvioinnit olivat aika lähellä lopullisia arviointeja. Läpi pääsemistä ei tarvinnut jännittää, mutta esimerkiksi kemian arvosana jäi yhden pisteen päähän M:stä, Nurminen kertoo.

– Aina ne olisivat voineet mennä paremminkin, mutta lakki tulee päähän. Englanti tuotti haasteita ja sen kanssa sai taistella. Psykologiasta sain melkein täydet pisteet, Siekkinen jatkaa.

Hyvistä yo-todistuksista huolimatta Nurmisella ja Siekkisellä ei ole kiire jatko-opintoihin. Kesä menee molemmilla töiden merkeissä, Nurmisella on edessä armeija.

– En tiedä vielä yhtään, mitä haluan opiskella. Pitää miettiä rauhassa, Siekkinen sanoo.

– Armeija tuo tullessaan pakollisen välivuoden, siinä on aikaa mietiskellä jatko-opintoja. Hirveän pitkään ei paranisi välivuotta kuitenkaan venyttää, Nurminen toteaa.