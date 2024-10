Pelästyksestä täyteen ymmärrykseen

Ensimmäinen reaktio oli pelästyminen. Vuoden 2022 aluevaaleissa niukasti varavaltuutetun pallille jäänyt Johanna Peltonen voi vain katsoa vierestä, kuinka Pirkanmaan hyvinvointialueen kululeikkuri iski hänen kotikyläänsä ja sitä myötä hänen asiakkaisiinsa.

– Ajattelin silloin, että ei hitto. Nyt, kun katson asioita taakse päin, olen tajunnut, että mitään vaihtoehtoja ei ollut. On ihan selvää, että asiat ovat näin, Peltonen sanoo.

Peltosella riittää perspektiiviä. Hänellä on 33 vuoden ura terveydenhuollossa – siitä kymmenen vuotta sairaanhoitajana vuodeosastolla, 15 vuotta esimiehenä ja viimeiset kahdeksan vuotta hoitoalan yrittäjänä.

Tehtyjä leikkauksia on ollut vaikea sietää, mutta niistä huolimatta Peltonen aikoo lähteä ehdolle ensi kevään aluevaaleissa.

– Se on haasteellista. Nyt kuitenkin tiedän, mitä työ aluevaltuustossa on. Pirhan toiminta on hyvin Tampere-keskeistä, mutta minä haluaisin tuoda kovemmin esiin maaseudun näkökulmaa. Sitä, että perusasiat ovat meillekin tärkeitä, sillä me olemme täällä aina eläneet ja meidän pitää pystyä täällä jatkossakin elämään.

Hyvinvointialueet ovat seurausta sote-uudistuksesta, jonka Sanna Marinin hallitus viime eduskuntakaudella lopulta toteutti. Hyvinvointialueita on 21 ja niistä jokainen on tekemässä alijäämää – Ylen elokuisen artikkelin mukaan yhteensä 1,42 miljardia euroa. Jo nyt on puhuttu esimerkiksi pienempien hyvinvointialueiden yhdistämisistä.

Peltonen suhtautuu ymmärtäväisesti hyvinvointialueiden haasteisiin.

– Kun hyvinvointialueet muodostettiin, kenelläkään ei ollut mitään konkreettista. Kaikki oli uutta kaikille, ja vieläkään ne eivät ole toimineet edes kahta vuotta, sillä alkuaika meni järjestäytymiseen, hän muistuttaa.

Kesäkuun ensimmäinen päivä alkavalla seuraavalla valtuustokaudella Peltonen puolestaan uskoo suurten linjojen olevan valmiita. Pirkanmaan hyvinvointialue on niin iso, että sitä tuskin yhdistetään mihinkään. Hyvinvointialueiden verotusoikeus ei ole saanut kannatusta, eikä saa sitä Peltoseltakaan.

– Rahan riittävyyttä ja saamista on aina mietittävä. Joitakin muutoksia tulee ehkä vielä esimerkiksi valiokuntien jäsenten määrään.

Peltonen itse istuu hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnassa. Se kokoontuu kerran kuussa, sillä ei ole päätösvaltaa, mutta se ottaa kantaa valtuustossa päätettäviin asioihin.

Kaikkia Pirhan muutoksia ja leikkauksia ei Peltonenkaan allekirjoita. Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan viikon 43 Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden irtonumeron voit ostaa Lehtiluukusta.