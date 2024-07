We are one -festivaalit päättyivät sunnuntai-iltapäivänä runsaaseen kirkkokonserttiin. Konsertin ensimmäisellä puoliskolla kuultiin intialaista Arunaja Nalinakshania, Kristiina Braskia sekä Ossi Jauhiaista yhtyeineen. Toisella puoliskolla runsaan yleisön hurmasi viime vuoden festareilla Honkahovilla esiintynyt Pepe Willberg.

Kirkkokonsertin ikuisti kuviin Arja Heinilä.