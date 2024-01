Pirhan säästöt iskevät koululaisiin

Kuhmoisten yhtenäiskoulun rehtori Juha Nupponen kertoi sivistyslautakunnassa kouluasioista ja opiskeluhuollon supistuksista.

Hän antoi Kuhmoisten Sanomille haastattelun opiskeluhuollosta. yhtenäiskoulusta on sanoutumassa irti opiskeluhuollon työntekijöitä. irtisanoutumiset johtuvat Pirhan leikkauksista.

Kuhmoisissa on erityyppinen koulumuoto kuin muualla: yhtenäiskoulu, jossa on esikoulu, peruskoulu ja lukio. Oppilaat ovat hyvin eri-ikäisiä. Se tekee opiskeluhuollon toteuttamisen vaikeaksi. Siitä on puuttunut jatkuvuus, joka on oppilaille tärkeää.

Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana yhteiskoulussa on toiminut kuusi eri koulupsykologia ja viisi kouluterveydenhoitajaa.

Kuhmoisten yhtenäiskoulun rehtori Nupponen ja apulaisrehtori Tuula Harju lähettivät joulukuussa opiskeluhuollon työntekijöiden esimiehille viestin opiskeluhuollon huolestuttavasta tilanteesta.

