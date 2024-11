Pitkät välimatkat luovat tunteen turvattomuudesta

Kuhmoisista Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaaleihin ehdolle lähtenyt SDP:n Silmu Sarvala kertoo seuranneensa kauhulla ensimmäisen aluevaltuuston toimikautta

– Kyllä he ovat olleet hätää kärsimässä, kun koko ajan on jouduttu tekemään päätöksiä, joista kukaan ei varmasti nauti. Tämä on ollut vain niukkuuden jakamista.

Sarvalalla itsellään on pitkä kokemus sote-alan luottamustoimista. Hän muistaa kuinka Kuhmoisissa terveydenhuollon palveluita rakennettiin kuntaan sopiviksi ja toimiviksi. Palvelut olivat hyvät ja toimivat.

– Nyt on eniten kuitenkin ihmetyttänyt se, että näitä palveluita ei pystytäkään hoitamaan – ei ainakaan samalla rahalla kuin ennen.

Hyvinvointialueen tiukka talouskuri on johtanut siihen, että alueen syrjäseutujen palveluita tuotetaan samalla tavalla kuin Tampereella. Yöpäivystys on ulkoistettu kunnan ulkopuolelle, samoin ruokapalvelu. Sarvala tuomitsee yhtenäistämisen ja toivoo, että ajassa palattaisiin pian taakse päin.

– Meillä moni asia on täysin eri lailla kuin Tampereella. Systeemi ei kestä sitä, että kaiken kokois-

ten ja tyyppisten kuntien palvelut tuotetaan samalla tavalla. Toivon, että palveluita olisi mahdollista tuottaa kuntakohtaisesti – niin sen pitäisi mennä, ja se olisi paras ja tehokkain tapa.

Sarvala sanoo suoraan kokeneensa, että ”syrjässä” olevia kuhmoislaisia on pidetty toisen luokan kansalaisina jo ennen hyvinvointialueitakin.

– Ajatus on ärsyttävä. Että me emme muka tarvitse erikoisia palveluita ja jos niitä haluamme, niin voimme muuttaa kaupunkeihin.

Sote-palveluiden keskittäminen on kolahtanut kovaa juuri kuhmoislaisiin. Hammaslääkäriin ajetaan Kangasalle ja Pälkäneelle, Jämsän ensiapupäivystys loppuu vuoden päästä.

– Onneksi meillä on 24/7 -ambulanssi, jossa voidaan tehdä paljon erilaisia ensihoidon toimenpiteitä. Mutta ei kannata viikonloppuna tulla haavereita, sillä Tampereelle Acutaan on pitkä matka ja siellä on tunnetusti pitkät jonot. Tällainen luo turvattomuutta, sitä tuntee olevansa heitteillä.

Sarvala sanoo ärsyyntyneensä isoja päätöksiä tehtäessä siitä, kuinka organisaatiosta, järjestelmästä ja rahasta puhuttaessa helposti unohtuu asiakas – hoivaa tarvitseva mökin mummu.

