Puhdistamo saavuttanut ympäristölupaehdot viimeisen yhdeksän kuukauden ajalta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

”Ei puutteita tai on vähäisiä poikkeamia”. Siinä Kuhmoisten jätevedenpuhdistamoa koskevan tarkastuskertomuksen tarkastuksen tulos. Pirkanmaan ELY-keskus tarkasti jätevedenpuhdistamon toiminnan huhtikuussa 2025.

Tarkastuskertomuksessa ei mainita puhdistamon viereen rakennettavia uusia sosiaalitiloja, joiden kustannusarvio on puhuttanut kuntalaisia. Kuhmoisten Sanomat kirjoitti uusista sosiaalitiloista viikolla 22.

Jätevedenpuhdistamon toiminta on herättänyt tasaisin väliajoin huolta kuntalaisten keskuudessa. Tuoreimmasta tarkastuskertomuksesta voi kuitenkin nähdä, että viime vuonna automaation valmistumisen jälkeen puhdistamo on saavuttanut ympäristölupaehdot viimeisen yhdeksän kuukauden ajalta. Sitä ennen ympäristöluvan määräysten toteutumattomuutta perusteltiin sillä, että automaatio ei ollut täysin käytössä. Lisäksi kevään kylmät valumavedet vaikuttivat tilanteeseen.

– Nykyaikainen automaatio on valmistunut kesän 2024 lopulla. Sen avulla prosessia pystytään seuraamaan ja tarvittaessa myös ohjaamaan etäyhteyden avulla, mikä helpottaa erilaisten häiriötilanteiden havaitsemista ja ratkaisemista, kunnan tekninen johtaja Virve Toukola kertoo.

Toukolan mukaan voimakkaat sateet ja erittäin runsaslumiset talvet lisäävät kevään sulamisvesikauden vesimäärää, jolloin valumavesiä päätyy myös jätevesiverkostoon. Samainen ilmiö vaikuttaa myös vuotovesikertoimeen, joka Kuhmoisten jätevedenpuhdistamolla on pahimmillaan ollut 5,7, kun arvon tulisi olla alle 2.

– Vuotovesikertoimella seurataan laskennallisen kaavan avulla viemäriverkoston kuntoa. Vuotovesimäärää pyritään vähentämään viemäriverkoston saneerauksilla ja vuotovesiä paikannetaan kartoitusten sekä savutuskokeiden avulla myös tulevaisuudessa. Samanlaisia häiriötilanteita tapahtuu myös muilla jätevedenpuhdistamoilla, Toukola sanoo.

Automaation uudistuksen ja purkuputken suoristamisen lisäksi jäteveden puhdistamolla on varmistettu jäteveden näytteenottopisteet sekä rajoitettu sako- ja umpikaivolietteiden päiväkohtaista tuontia, jotta puhdistamon puhdistustulos pystytään varmistamaan.

Tarkastuskertomuksen mukaan valvontaviranomaiselta on toistuvasti pyydetty tietoa siitä, onko kesällä 2022 Kukkoistensalmessa pintaan noussut purkiputki ehjä ja liitoskohdat kunnossa.

– Purkuputkeen liittyvät ongelmat ja epäselvyydet on korjattu. Puhdistamosta vastaava ympäristöviranomainen on nähnyt purkuputken sukellusvideon ja hyväksynyt sen. Lisäksi sijaintipisteeseen liittyneet epäselvyydet on selvitetty. Ne ovat olleet epäselvät puhdistamon alkuperäisessä ympäristöluvassa, joka on myönnetty vuonna 2008, vesilaitoksen käyttömestari Tapio Nysten kertoo.

ELY:n tarkastuskertomuksessa todetaan, että toiminnanharjoittaja on toimittanut pyydettäessä purkuputkesta videon,jonka perusteella putki näyttää olevan ehjä ja liitoskohdat sekä painotukset vaikuttavat olevan kunnossa.

Myös vesistötarkkailupisteen 6 sijainnin oikeellisuudesta on tullut kyselyitä. Asiasta on käyty keskustelua konsultin kanssa huhtikuussa 2025. Silloin todettiin, että nykyisen näytepisteen 6 sijainti on edelleen purkuputken päätä lähin syvänne, joten sijainti on sopiva jätevesivaikutuksen havainnoimiseen.

– Kuhmoisten jätevedenpuhdistamolla on tehty tiivistä ja aktiivista työtä valvontaviranomaisen esittämien puutteiden korjaamiseksi. Se on saavuttanut ympäristölupaehtojen vaatimukset aikaisempia vuosia selvästi paremmin, Nysten sanoo.

Samaa todetaan ELY-keskuksen tarkastuskertomuksessa: ”Puhdistamoa on saneerattu viime aikoina niin paljon, että parhaimmassa tapauksessa nykyisellä laitoksella voidaan jatkaa vielä 10-20 vuotta”.