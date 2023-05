Puhdistamon haasteet selätetty

Jätevedenpuhdistamon yhteistyö Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa on tuottanut halutunlaista lopputulosta. Lyhyemmissä jaksotarkasteluissa on saavutettu vaadittavat

lupa-arvot täysimääräisesti. Ensimmäisen kvartaalin tuloksissa on vain vähän korjattavaa, ja niihinkin kunnan teknisen johtajan Hemmo Saartoalan sekä vesihuoltolaitoksen hoitajan Tapio Nystenin kanssa puututaan.

– Kokonaisuus alkaa normalisoitua. Tärkein asia alku vuonna on ollut se, että kustannukset, jotka johtuivat laitoksen toimimattomuudesta, on saatu minimiin, Saartoala sanoo.

