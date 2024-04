Puistoalueiden kohtalo pohdintaan

Kunnanhallitus päätti keskiviikkoisessa kokouksessaan siirtää Mylly-Suutolan puistoalueen myyntiä käsittelevän asian maankäyttöjaoston valmisteltavaksi. Maankäyttöjaoston puheenjohtaja on Kari Paajanen, joka on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja. Paajanen sanoo harkitsevansa varamiehen käyttämistä maankäyttöjaoston käsitellessä asiaa. Hänen varamies jaostossa on Ossi Simola.

Kunnanhallituksen kokouksessa keskiviikkona 27.3. päädyttiin Paajasen mukaan pohtimaan asemakaava-alueella olevia puistoalueita laajemminkin. Esimerkiksi Kokonniemessä on Mylly-Suutolan kaltaisia puistoalueeksi merkittyjä kohtia, joiden käyttö on Paajasen mukaan ”suoraan sanottuna aika mahdotonta”.

Keskiviikkona 27. maaliskuuta ilmestyneessä Kuhmoisten Sanomissa Paajanen viittasi Mylly-Suutolan asemakaavaan sanalla ”erikoinen”.

– Kaava on auttamattoman vanha. Ei pelkästään tältä, vaan monelta muultakin kohtaa. Vastaavia alueita on muidenkin järvien rannoilla. Se menee läheltä rakennettuja kiinteistöjä, Paajanen sanoo.

Juuri kaavan iän vuoksi Paajanen ei osaa ottaa kantaa siihen, onko puistoaluita ajateltu todella käytettävän kuntalaisten virkistyskäyttöön.

