”Putsarin sosiaalitilojenpuute on ilmeinen”

Jäteveden puhdistamon sosiaalitilojen rakentajaksi valittiin jämsäläinen RTN Rakennus Oy. Tekninen lautakunta päätti rakentajasta kokouksessaan 12. päivä toukokuuta ja asia on ollut kunnanhallituksen esityslistalla 19.5.2025.

Sosiaalitilojen hinta on puhuttanut kuntalaisia. Zaner Arkkitehdit Oy:n suunnittelemien sosiaalitilojen kustannusarvio on 200 000 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi joulukuussa 2024 suunnitelmat. Päätös oli ehdollinen sille, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2025 investointiohjelmaan sosiaalitilojen rakentamiselle esitetyn 200 000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion joulukuussa 2024.

RTN Rakennus Oy jätti hintavertailussa edullisimman tarjouksen, 195 000 euroa.

Hinnan lisäksi on puhuttanut se, kuka kuntaa on kehottanut saattamaan jätevedenpuhdistamon sosiaalitilat asianmukaiselle tasolle. Teknisen lautakunnan toukokuisen kokouksen pöytäkirjan mukaan kehotuksen on antanut Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Seppo Järvinen tarkastuskäynnillään toukokuussa 2023.

Jätevedenpuhdistamon toiminnasta huolestunut kuntalainen oli kysynyt kehotuksesta ELY-keskukselta. Hänen tiedusteluihinsa vastasi nykyinen ylitarkastaja Päivi Oikarinen:

– Selvittelin asiaa puhdistamon edelliseltä ympäristöluvan valvojalta Järvisen Sepolta ja hänen mukaansa meiltä Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelusta ei ainakaan tällaisia vaatimuksia ole esitetty eikä se toisaalta meidän toimivaltaan kuuluisikaan.

Kuhmoisten Sanomat sai asiasta kysyessään samanlaisen vastauksen.

Kunnan teknisen johtajan Virve Toukolan mukaan sosiaalitilojen rakentamisesta on keskusteltu ELY-viranomaisen kanssa.

Kunnan tekninen johtaja Virve Toukola muistuttaa, että noin 60 neliömetrin sosiaali- ja valvomorakennuksessa on niin sanotut omatkotitalon kaikki kalliit neliöt. – Mitään turhaa tiloihin ei olla rakentamassa. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

– Muut tarkastuksilla läsnäolleet henkilöt ovat vahvistaneet, että asiasta on keskusteltu yleisesti vesihuollon toiminnan näkökulmasta. Sosiaalitilojen rakentaminen on esitetty jo ennen tuloani Kuhmoisiin valtuuston hyväksymissä toiminnallisissa tavoitteissa ja investointisuunnitelmassa, Toukola sanoo.

Sosiaalitilojen eriyttäminen jätevedenpuhdistamosta on yleinen käytäntö vesihuoltoalalla hygienia-, vesiturvallisuus- ja työturvallisuussyistä johtuen, joten Toukola ei nähnyt syytä kyseenalaistaa sosiaalitilojen rakentamista.

– Sosiaalitilojen puute on ilmeinen. Asia on ollut helppo todeta käymällä puhdistamolla paikan päällä. Koska olemme vastuussa sekä toimittamamme juomaveden puhtaudesta että työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, ovat vesihuollon uudet sosiaali- ja valvomotilat tarpeelliset.

Jätevedenpuhdistamon sosiaalitilojen asianmukaisuus kuuluu työnantajan vastuulle. Työnantajan toimintaa ohjaa työturvallisuuslaki (738 / 2002). Toukolan mukaan olemassa olevat sosiaalitilat eivät täytä työsuojelun edellytyksiä, eivätkä nykyisen rakennustavan mukaisia yhdistetyn jätevesi ja talousvesihuollon sosiaalitilojen vaatimuksia pintamateriaalien tai tilan suhteen. Puhdistamon sisällä olevat tilat ovat myös erittäin ahtaat, eikä niitä pystytä kasvattamaan nykyisten rakenteiden sisällä.

– Vesihuollossa, jossa sama henkilöstö työskentelee sekä jäteveden että puhtaan veden toiminnoissa, tulisi näiden alojen sosiaalitilat eriyttää toisistaan riskienhallinnan näkökulmasta, Toukola sanoo.

Nykyiset sosiaalitilat sijaitsevat puhdistamon sisätiloissa, joissa on aina kontaminaatioriski. Uusien eriytettyjen tilojen avulla riski voidaan minimoida myös puhtaan veden toiminnoissa työskennellessä.

