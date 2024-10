Pyry viihtyy dekkarien ja fantasian parissa

Neljän kuukauden aikana Pyry Guinness on lukenut kaksi osaa Satu Rämön dekkarisarjasta. Tällä hetkellä hän lukee kolmatta. Jokaisessa sarjan osassa on lähes 400 sivua. Seuraava sarjan kirja Rakel ilmestyy sopivasti marraskuun alussa.

– Pidän näistä kirjoista, sillä niissä on yllättäviä käänteitä ja jännittäviä kohtia, Pyry kertoo.

Satu Rämö on Islannissa asuva suomalainen kirjailija, jonka kirjoittamaan dekkarisarjaan suomalaiset ovat ihastuneet. Etenkin aikuiset.

Pyry on kahdeksasluokkalainen koululainen.

Englantilainen Philip Pullman on kirjoittanut fantasiakirjallisuutta nuorille. Niitä Pyry lukee mielellään. Philip Reeven Predator’s Gold on tieteisseikkailukirja, jonka Pyry on saanut lahjaksi ja lukenut samasta sarjasta toisenkin osan.

Pyry lukee yhtälailla suomeksi kuin englanniksikin. Suomi on hänen äidinkielensä ja englanti isän.

Ennen dekkari-innostusta Pyry luki jännitys- ja fantasiakirjoja. Erin Hunterin nuorille tarkoitetussa Soturikissa-kirjasarjassa on kymmeniä osia. Niitä Pyry ahmi nuorempana.

Hän oppi lukemaan jo eskari-ikäisenä.

Lukemisen lisäksi Pyry harrastaa jalkapalloa ja pesäpalloa koulun kerhoissa. Matikka ja liikunta ovat hänen lempiaineitaan koulussa. Lukioon meno siintelee todennäköisimpänä opiskeluvaihtoehtona parin vuoden kuluttua.

