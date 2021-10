S-marketissa alkaa iso remontti

Kuhmoisten S-market uudistetaan kokonaan tämän syksyn aikana. Myymäläjärjestys muuttuu ja kaikki kalusteet uusitaan.

Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen kertoo, että myymälää pyöräytetään 90 astetta ja kulkusuunta muuttuu myötäpäivään. Uudistuksessa S-marketin ilme päivitetään uuden konseptin mukaiseksi.

Energiakulutuksen pienentämiseksi kylmäkalusteet vaihdetaan ovellisiin hiilidioksiditekniikalla toimiviin kalusteisiin. Myös kassapöydät uusitaan. Myymälän takatiloja ja asiakas-wc remontoidaan.

Lisäksi Keskimaa aikoo uudistuksen yhteydessä päivittää myymälän valikoiman vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

S-market on avoinna koko remontin ajan. Uudistuksen avajaisia on tarkoitus viettää joulukuun alussa ennen kiivaimman joulukaupan alkua. Investoinnin kustannusarvio on noin 900 000 euroa.

Kuhmoisten Sanomat