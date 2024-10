Satoja lapsia on Ullan sylistä maailmalle lähtenyt

Neljäkymmentäneljä vuotta ja kuukaudet päälle. Niin pitkä on ollut Ulla Salmen ura Kuhmoisten kunnan työntekijänä. Salmi arvelee, että hänen silmiensä alla on varttunut kuutisensataa paikallista lasta. Osan heistä Salmi on saatellut koulutaipaleelle asti. Joidenkin jälkikasvu ehti myös Ullalle hoitoon.

Salmi aloitti perhepäivähoitajana huhtikuussa 1980 omien lasten ollessa pieniä. Hän on pitäjän toistaiseksi viimeinen perhepäivähoitaja ja siirtyi päiväkotiin vasta elokuussa 2022.

– Muutos oli iso, mutta ei lainkaan vastenmielinen. Kodinkin sai vihdoin muuttaa kodiksi, eikä tarvitse yksin suunnitella päivän ohjelmaa. Minulle tuli työajat, Salmi kertoo.

Nyt Salmella siintävät edessä ansaitut eläkepäivät.

Kun Ulla Salmi aloitti, oli kunnassa lukuisia perhepäivähoitajia. Salmi muistelee neljän vuosikymmenen takaista aikaa lämmöllä: Perhepäivähoitajat muodostivat hyvän tiimin, joka keräsi rahaa saadakseen muun muassa Mikko Alatalon konsertoimaan Kuhmoisiin. Toisinaan perhepäivähoitajat suuntasivat itse vaikkapa laivalle.

– Teimme paljon yhteistyötä. Kaikille riitti lapsia, välillä heitä oli kahdeksankin. Sitten piti olla isommat kattilat. Omat lapset olivat sopeutuvaisia ja jakoivat lelunsa, Salmi muistelee.

Salmen uravalinta tuntuu luontevalta. Hänen äitinsä oli sekä lastenhoitaja että perhepäivähoitaja. Salmi itse on sisaruksista vanhin ja oppi kantamaan vastuuta nuoremmista.

– Toki ajattelin olevani perhepäivähoitaja vain sen aikaa, kun omat lapset ovat pieniä.

Ura lasten parissa venähti vuosissa, mutta myös laajeni. Salmi on toiminut paikallisten perhepäivähoitajien luottamushenkilönä ja ohjannut Naisvoimistelijoissa satujumppaa.

Salmella riittäisi tarinoita hoitamistaan lapsista kirjaksi asti. Hän kertoo niitä varoen, ettei kukaan tunnista tekstistä itseään, mutta ainakin ”siivota siivota siivota täytyy” -laulu tuli tutuksi kotonakin – sen tahdissa kun kerättiin aina lelut paikalleen ennen uloslähtöä.

Millaista oli arki hoitolasten kanssa, ovatko lapset vuosikymmenien aikana muuttunut ja miten Salmi aikoo viettää eläkepäiviään? Voit lukea haastattelun kokonaisuudessaan viikon 40 Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden irtonumeron voit ostaa Lehtiluukusta.