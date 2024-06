Satumaista tarinointia, tähtipölyä ja elämän murroskohtia

Kesäkuun taiteilija Kapsäkissa on Sara Sorri. Taidenäyttely on hänen ensimmäisensä. Runsaslukuisesta teosmäärästä käy ilmi, että nuori taiteilija pitää saduista ja matkustamisesta. Au pair -aika Yhdysvalloissa, vapaaehtoistyö Belgiassa ja Italian reissut näyttäytyvät pieninä yksityiskohtina teoksissa. Töissä on kerroksellisuutta niin paljon, että yhden taulun tutkimiseen täytyy pysähtyä pitkäksi aikaa.

Vasemmassa kuvassa on Sara Sorrin ”Sukellettuani nauroin näkin kanssa” -teos. Muutaman veistoksellisen työn lisäksi Kapsäkin näyttelyssä on esillä Sorrin maalauksia.

– Nykyään tuntuu, että kaikilla on vaan kiirettä ja paljon menoa. Itse ajattelen niin, että haluan tehdä maalauksia, joissa on sen verran yksityiskohtia, että ne pysäyttäisivät. Haluan saada ihmisen hetkeksi olemaan paikallaan. Että he pysähtyisivät miettimään joko teosta tai omia kuvitelmiaan, Sara Sorri sanoo.

Sara Sorrin teos ”Vuorien noituja” Kapsäkin näyttelyssä.

Vastahankalat on jämsäläinen taiteilijakollektiivi, johon kuuluvat kuvataiteilijat Kristiina Lähde ja Sirpa Suominen sekä runoilija Johanna Suominen.

Kristiina Lähde ja Sirpa Suominen kuuluvat jämsäläiseen Vastahankala-taiteilijakolmikkoon. – Olen pohtinut teoksissani omaakin elämänmuutostani pitkän parisuhteen päätyttyä. Elämässä muuttuu monta asiaa yhdellä kertaa ja samalla voi tuntua siltä että joutuu rakentamaan oman minäkuvansakin uudelleen, sanoo Suominen (oikealla)

Näytteillä kirjaston alakerran näyttelytilassa on sekä kuvataiteilijoiden omia maalauksia että heidän yhdessä tehtyjä installaatioita. Lisäksi näyttelyn tekemiseen on osallistunut Jan Hursti. Hän on toteuttanut yhdessä Lähteen kanssa virtuaaliteoksen ”Metsän syli”. Näyttelytilaan pystytetyssä teltassa voi VR-kypärä päässään hiljentyä rauhalliseen luontokokemukseen.

