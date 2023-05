Saukontassu on käymässä pieneksi

Päiväkoti Saukontassu on käymässä liian pieneksi. Päiväkodin johtajan Tiina Oksasen mukaan syksyllä päivähoitopaikkaa odottaa 11 lasta. 40 lapselle suunnitellussa Saukontassussa on tällä hetkellä 1-4 -vuotiaiden ryhmässä 15 lasta ja yli kolmevuotiaiden ryhmässä 21 lasta. Lain mukaan alle kolmevuotiaita voi olla neljä per aikuinen ja yli kolmevuotiaita seitsemän per aikuinen.

Äärimmilleen ryhmiä ei voi syksyllä täyttää, sillä vuoden aikana päivähoitoa tarvitsevia lapsia yleensä tulee lisää.

