Seija kerää teiden varsilta muidenkin roskat, mutta yhteen asiaan hän ei koske

Miljoona roskapussia -kampanja on jälleen käynnissä, ja siivoustalkoisiin on Ylen mukaan lupautunut 193 kuntaa sekä kaupunkia. Yksi näistä on Kuhmoinen.

Jätehuollon palveluneuvoja Marika Kunnaspuro kertoo, että kampanja näkyy kunnan osalta siten, että he kannustavat Facebook-julkaisussaan asukkaita pitämään lähiluonnon puhtaana. Postauksessa on myös suora linkki Ylen sivuille, minne kerätyt roskapussit voi merkitä.

Kunnaspuro myös vinkkaa, että teknisen toimiston tiloista saa tarvittaessa jätesäkkejä sekä suojakäsineitä roskien keräämistä varten.

Seija Turunen nimeää metallitölkit kaikista pahimmaksi roskaksi, minkä lisäksi hän harmittelee muun muassa vesistöön päätyvää romua sekä sisävesistöjen mikromuovia.

Viime vuonna siivoustalkoisiin osallistui Kuhmoisten nuorisovaltuusto Nuva, joka kertoi tuolloin yleisimmän roskan keskustassa olevan tupakantumppi.

Samaan on törmännyt myös Seija Turunen, joka kertoo harrastavansa roskien keräämistä ympäri vuoden.

Hän noukkii eteensä osuvia roskia yleensä koirankakkapussiin, sillä ei halua laittaa likaisia tavaroita taskuun.

Turusen eteen on vuosien aikana osunut niin siimaa, peltipurkkeja, tölkkejä, muovipulloja, karkkipapereita kuin pahvisia kahvikuppejakin.

– Olen aina keräillyt kaikkea, mitä näen. Mutta en rupea muiden tupakantumppeja keräämään, hän sanoo.

Mitä itsekin tupakoiva Seija Turunen tupakantumpeille tekee ja miksi ympäristöstä pitäisi hänen mielestään huolehtia?