Seurakunnan päiväkerho käynnistettiin välivuoden jälkeen

Seurakunnan päiväkerho saatiin pyörimään taas vuoden tauon jälkeen. 3-5 -vuotiaille tarkoitettu kerho kärsi viime vuonna osallistujapulasta ja sitä edellisenäkin vuonna Kuhmoisten kappeliseurakunnan lastenohjaaja Katri Mikkola sai Hollolan seurakunnalta poikkeusluvan pitää kerho, vaikka osallistujia oli tarvittavan seitsemän sijaan viisi.

– Haku päiväkerhoon on aina huhtikuun aikana, ja se on todella aikaisin. Sellaiseen aikatauluun ei ole täällä ehkä totuttu. Tänä vuonna hakijoita oli viisi, mutta sain luvan odottaa heitä vielä kesän yli. Sitten kun päiväkoti aloitti seurakuntakodin yläkerrassa, tuli sieltä vielä kaksi lisälasta mukaan ja ryhmä olikin täynnä. Sen jälkeen kerhon järjestämistä ei kyseenalaistettu ja tilanne on nyt hyvä, Mikkola kertoo.

