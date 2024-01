Sitkuttelijat odottelevat asemalla

Hyvinvointiluennoitsija sekä personal trainer Piia Koriseva lunasti antamansa lupaukset ja piti iloisen ja nauravaisen luennon Kuhmoisten yrittäjien järjestämässä hyvinvointitapahtumassa lauantaina.

Vuonna 2008 vakavasti sairastunut Koriseva luennoi paitsi taidosta elää elämäänsä nyt, eikä ”sitku”myös terveellisistä elintavoista sekä muiden ihmisten kohtaamisesta.

Koriseva totesi monen meistä seisovan ikään kuin rautatieasemalla – elämän asemalla – odottamassa ohi kiitävää elämänjunaa.

– Sitku on viikonloppu, sitku on loma, sitku olen eläkkellä. 75 prosenttia elämästämme odotamme viikonloppua ja lomaa, Koriseva totesi ja vahvisti sanomaansa kertomalla pariskunnasta, joka ei halunnut lähteä purjehtimaan ennen kuin he molemmat olisivat eläkkeellä.

