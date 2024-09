Sudet tekivät ikävää jälkeä kotieläintilalla Kuhmoisissa

Sudet vierailivat Nihtilän kotieläintilalla torstain vastaisena yönä ja saivat aikaan tuhoisaa ja ikävää jälkeä. Sudet olivat raivanneet tiensä petoaidan lävitse lammashakaan ja kymmenestä lampaasta ne teurastivat kuusi. Lisäksi ne saivat saaliikseensa yhden vuohen.

– Koska raadot olivat niin hajallaan, näyttäisi siltä, että paikalla on ollut enemmän kuin yksi susi. Todennäköisesti niitä on ollut ainakin kaksi, arvioi Kuhmoisten Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Hietanen.

Ainoastaan yhtä lammasta oli syöty. Se löytyi 45 metrin päästä talosta. Muut raadot löytyivät kauempaa laitumelta.

– Jos susia olisi ollut enemmän kuin kaksi, he todennäköisesti olisivat ehtineet syödä enemmän.

Sudet ovat todennäköisesti häiriintyneet koirista ja ovat luikkineet pakoon.

– Koirat olivat haukkuneet jo monena yönä. Tyttäremme sanoi kuulleensa yöllä unen sekaan eläimellistä huutoa. Aamulla oli hyvin hiljaista. Toinen pukki nukkui kukon kainalossa turvassa kivellä kun mieheni meni pihalle, kertoo Mari Turve Nihtilän tilalta.

Tapahtuman jälkeen eläimet ovat viettäneet yönsä sisällä.

– Olemme pyrkineet tekemään ihan kaikkemme eläinten hyvinvoinnin eteen. Niin, että ne saisivat elää onnellisina ulkona. Tämä on niin turhauttavaa. Minulla ei ole mitään susia vastaan, jos ne vaan pysyisivät metsässä eivätkä tulisi pihalle.

Eri puolilta Kuhmoisia on Riistanhoitoyhdistyksen tietoon tullut havaintoja kahdesta tai maksimissaan kolmesta sudesta.

–Tänä kesänä ei ole havaintoja pentueesta. Talvella pääsemme jälkiä seuraamalla paremmin arvioimaan täällä liikkuvien susien määrää, sanoo Jarmo Hietanen.