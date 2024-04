Suomalainen eränkäyntiperinne kiinnostaa yhä kansalaisia

Metsästäjätutkinto täyttää tänä vuonna pyöreät 60, ja Kuhmoisten riistanhoitoyhdistyksen viimeisin metsästyskurssi on juuri tullut päätökseensä. Kursseja pyritään järjestämään noin kerran vuodessa, ja 12 tunnin rupeama kattaa yhteensä kolme kurssi-iltaa sekä itse tutkinnon.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja sekä metsästäjätutkinnon vastaanottaja Kari Laatikainen kertoo, että tunneilla käsitellään eri iltoina eri asioita. Aiheisiin lukeutuu niin lainsäädäntöä, aseen käsittelyä, metsästysmuotoja, lajintuntemusta kuin saaliin käsittelyäkin.

Myös nuoret naiset ovat nykyään kiinnostuneita metsästyksestä. Kuhmoisten metsästyskurssit järjestetään yleensä Nesteen yläkerran kokoustiloissa.

Metsästäjätutkinnon voi suorittaa myös osallistumatta kyseisille kursseille, mutta Laatikainen suosittelee niitä jopa kokeneemmille eränkävijöille, sillä tunnit ovat kaikille ilmaisia.

– Yleensä niillä, joilla on vähän kokemustakin, on myös ennakkoluuloja, joita joutuu korjaamaan. Netistä löytyy kyllä materiaalia, mutta ilman kurssia tutkinnon onnistumisprosentti on aika pieni, Laatikainen sanoo.

Metsästämisessä on Laatikaisen mukaan nykyään kyse ennen kaikkea virkistystoiminnasta, vaikka se onkin aiemmin nähty lähinnä ravinnon hankintana.

– Hirvijahdissa sillä on toki sellaistakin merkitystä, mutta pienriistajahti on nykyään ihan harrastustoimintaa ja elämysten hakemista, Laatikainen sanoo.

Lue koko juttu viikon 17 Kuhmoisten Sanomista. Irtonumeron voit ostaa täältä.