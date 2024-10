Suomen partiolaisimmasta kunnasta löytyy nyt myös partiolaisten oma kolo

Kuhmoisten Korpisusien toimitila Korpikolo on lähes valmis. Partiolaisten yli vuoden kestänyt projekti oman kerhohuoneen kunnostamiseksi on loppusuoralla ja tekemättä on enää pyykkinarujen kiinnittämisen kaltaisia hommia.

Aikuiset ovat joutuneet toisinaan venymään extratunteihin, mutta nuoret ovat remontin yhteydessä oppineet tärkeitä partiotaitoja: yhdessä tekemistä yhteisen hyvän eteen.

– Talkoilla saa ihmeitä aikaiseksi. Itse tehtyyn tilaan koetaan omistajuutta. Sitä olisi tyhmä sotkea ja rikkominen olisi vielä höntimpää, sillä itse on jäljet korjattava, Korpisusien lippukunnanjohtaja Niina Saarinen toteaa.

Teiniluolan nallen nimi vaihtelee partioryhmien kesken. Tällä kertaa se totteli nimeä Taneli.

Korpikolon Kuhmoisten Sanomille esitteli Viivi Saarinen. Hän johdatteli toimittajan ison remontin kokeneesta takatilasta (teiniluolasta) läpi käytävän ja keittiön etutilaan, eli edustustilaan.

– Täällä sauna on muutettu retkeilyvälinevarastoksi ja kylpyhuoneesta on tehty tila, jossa voi pestä trangioita. Ei tarvitse keittiössä niitä tiskata, Saarinen kertoo.

Keittiö on D-C-Fixillä saanut uuden ilmeen. Vanhasta keittiöstä muistuttavat hyllyyn kerätyt vetimet, joita pienestä tilasta löytyi neljää erilaista.

– Edustustilassa on siisti hylly, jossa on jokaiselle ryhmälle oma laatikko. Nyt tavarat menevät kaikki helpommin omille paikoilleen. Seinällä on kaikille omat ilmoitustaulut, Saarinen esittelee.

Edustustilan sohvan nuoret ovat tehneet itse nuoriso leader -rahoituksen avulla.

Kuhmoisten Korpisudet rikkoivat kesällä 120 partiolaisen rajan. Toimintaa on maanantaista torstaihin ja yhtenä iltana ryhmiä voi kokoontua useampikin. Tarve omalle toimitilalle on suuri, sillä ryhmät eivät mahtuneet enää mihinkään.

Kannatusjäsenillä ja itse tehdyllä työllä on ollut suuri rooli Korpikolon kunnostamisessa, mutta apua on tullut myös erilaisilta yhteistyökumppaneilta.

Kuhmoisten Korpisusilla on oma viitta.

Ja vaikka Korpikolo päällisin puolin valmis näyttää olevan, työ sen viihtyisäksi tekemisessä jatkuu yhä.

– Yksi ryhmä virkkaa takatilaan isoa mattoa, toiset tekevät koristetyynyjä. Jokaisella ryhmällä on omat siivousvuoronsa, Niina Saarinen kertoo.

Korpikololle nuoret pääsevät kuluttamaan aikaa ryhmänjohtajansa luvalla. Ryhmänjohtajilla on avain ja he saavat päästää nuoria sisälle.

– Säännöt ovat kaikilla tiedossa ja ne ovat hyvin simppelit. Ne mahtuvat yhteen paperiin muutamalla lauseella. Nuoret ovat fiksuja, eikä hirvitä päästää heitä tänne omin päin, Niina Saarinen kehuu.

Yli 120 jäsenellään Kuhmoinen on Suomen partiolaisin kunta. Pitäjän 4–22 -vuotiaista yli 40 prosenttia kuuluu partioon. Lukema päivittyy keväällä. Nuoria tulee muutamia myös naapuripitäjistä.

