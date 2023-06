Superruokaa luonnosta

Voikukka, vuohenputki, poimulehti, maitohorsma ja nokkonen – siinä on viisikko, joka on helppo tunnistaa. Näistä viidestä yrtistä voi aloittaa villiyrttien keräilyn. Vitamiineja on pihat ja pientareet pullollaan. Nyt kannattaa ottaa koppa käsivarrelle ja lähteä noukkimaan ilmaista superruokaa.

Rauhamäessä hääräilee omalla pihallaan kasvien parissa luonnontuotealan ammattitutkinnon tehnyt Vuokko Liimatta. Purkeissa hänellä on mansikan ja mustaherukan lehtiä, lillukkaa ja väinonputkea. Tutkintonäyttönään hän piti villiyrttikurssin.

