Suunnistuksen ”ukkoutuminen” ihmetyttää seuran puheenjohtajaa

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Karkjärven kuntoradan lähiympäristöön sijoitettu MOBO-rata on uudistettu. Radan 14 rastista valtaosa on siirretty uusiin paikkoihin – ensimmäistä kertaa sen viiden vuoden aikana, jonka rata on ollut pystyssä.

MOBO tarkoittaa mobiilisuunnistusta. Rasteja etsitään puhelimeen ladattavan MOBO-sovelluksen avulla. Rastit myös leimataan sovelluksen avulla. MOBO-ratoja löytyy kymmeniä eri puolelta Suomea.

Päijät-Rastien puheenjohtajaksi viime syksynä valittu Sampo Keskinen on itse enemmän perinteisen suunnistuksen puolestapuhuja ja suunnistaa mieluummin kartan ja kompassin kuin puhelimen avulla.

– Mutta jos MOBO innostaa kokeilijoita tai esimerkiksi koululaisia metsään, niin se on hyvä, Keskinen toteaa.

Kuhmoisten ja Padasjoen alueella toimivalla Päijät-Rastilla ei ole nuorisotoimintaa. Kuhmoislaisista nuorista suurin osa oppii suunnistuksen perustaidot partiossa Eero Ikosen johdolla.

– Alkamassa on kolmas suunnistuskesä partiolaisten kanssa. Olemme käyneet iltarasteilla ja olen käynyt heidän kesäleirillään tekemässä suunnistusradan, Ikonen kertoo.

Iltarastikausi alkoi toukokuun ensimmäisenä tiistaina Padasjoelta. Totuttuun tapaan iltarastit järjestetään vuoroviikoin Padasjoella ja Kuhmoisissa. Omatoimirastit on haettavissa aina sunnuntai-iltaan asti.

– Iltarastitoiminnassa ei ole mitään uutta. Eikä seuran toiminnassakaan. Mitä sitä hyvää muuttamaan, Keskinen sanoo.

Keskinen itse on tykännyt suunnistuksesta jo kouluaikana ja harrastus on jatkunut läpi elämän. Ensimmäisen emitin (suunnistuksessa käytettävä leimasin) hän hankki opiskellessaan Hyytiälän metsäasemalla vuonna 2004 ja Jukolan viestiin hän osallistui perhejoukkueessa ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Sen jälkeen Jukola on kuulunut ohjelmaan joka kesä Päijät-Rastin väreissä.

– Rastien löytäminen on kivaa. Suunnistus on laji, jossa pääsen yhdistämään luonnossa liikkumista, ajatustyötä ja ongelmanratkaisua. Jotenkin se on sopinut minulle aina, Keskinen kertoo.

Yksi suunnistuksen hienous on Keskisen mukaan sekin, että sen avulla pääsee maastoihin, joihin ei muuten tulisi lähdettyä.

Iltarasteilla ei juuri nuoria ole näkynyt ja Keskinen kuvaileekin Päijät-Rastien suunnistustoimintaa leikkimielisesti ”ukkoutuneeksi”.

– En osaa sanoa, miksi laji ei nuorempia kiinnosta. Erilaisia mahdollisuuksia on kuitenkin vaikka kuinka paljon: hiihtosuunnistusta, pyöräsuunnistusta, tarkkuussuunnistusta, Keskinen kertoo.

Lajin aloituskynnyskin on matala. Keskisen mukaan ylleen tarvitsee vaatteet, joilla kehtaa metsään lähteä. Emitin ja kompassin saa lainaan iltarastien järjestäjältä.

– Eikä maastossa tarvitse kieli vyön alla edetä. Iltarasteille voi tulla kokeilemaan, ja vaikka hakisi vain muutamankin rastin, niin se riittää.