Taideteoksia kirjojen sisäsivulla – exlibris kuvaa kirjan omistajaa

Kotiseutukeräilijä Jukka-Pekka Lehtinen pystytti uusimman näyttelynsä kirjaston yläalulaan yhdessä Jukka Leppäsen kanssa. Kaksikko kasasi yhteen lukuisia exlibriksiä, joista vanhimmat vievät parin sadan vuoden taakse.

Exlibrikset ovat kirjanomistajamerkkejä, jotka yhdistävät kirjallisuuden ja pienoistaiteen. Merkki kiinnitetään kirjan etusisäkanteen. Exlibristen juuret ovat faaraoiden Egyptissä. Ensimmäinen irrallinen paperille painettu exlibris tunnetaan 900-luvun Japanista. Suomen varhaisin nykymuotoinen exlibris on 1700-luvulta ja kuuluu tiedemiespiispa Carl Fredrik Andreas Mennanderille.

– Valitettavasti tällainen kulttuurimuoto, jossa ihmisillä on omia kotikirjastojaan ja kirjoihin pistetään omiste, on katoamassa. Nykyäänhän kirjat laitetaan kiertoon heti, kun ne on luettu, exlibriksiä keräilevä Leppänen sanoo.

