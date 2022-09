Teijo-Talot lopettaa tuotannon Kuhmoisissa

27/09/2022 @ 13:30

Tällä viikolla lehdessä ilmestyy usean sivun verran vesistöteemaa. Kalastajan tytär Mirjami Linkola on uinut ja soutanut Päijänteessä kuudella vuosikymmenellä, ja on nyt huolissaan järven tilasta. Mittauksiin perustuva tutkimus kuitenkin kertoo, että veden laatu on puolessa vuosikymmenessä parantunut. Mistä tämä johtuu?Päijänteen lisäksi käymme muun muassa kehruukurssilla, laituripilkillä ja Haukkasalon padel-kentällä.