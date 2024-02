Tekemistä löytyy kyllä – se on itsestä kiinni

Viisi vuotta maailmalla oli 25-vuotiaalle Amira Achekille tässä vaiheessa tarpeeksi. Kun Achek perusti asiantuntijatyötä tekevän yrityksensä BI-asiantuntijat, oli aika palata kotikunnille.

– Enkä ole ainut, joka täältä tekee etätöitä. Kuhmoisissa on paikka erilaisille asiantuntijayrittäjille. Täällä on edullista olla ja tehdä. Kunnan elinvoimankin kannalta etätöiden tekijät ovat hyviä, he kun tuovat muualta rahaa tänne, Achek toteaa.

Achek kirjoitti ylioppilaaksi Kuhmoisten lukiosta vuonna 2017. Hän oli ensimmäisiä ratsastuslukiossa aloittaneita opiskelijoita.

– Muistelen kouluajoilta lämmöllä eri opettajia. Erityisesti Miilaa, mutta myös Karia, Pirjoa, Tuulaa ja Hannaa. Olin kuitenkin päättänyt, että tänne en halua lukion jälkeen jäädä.

Amira Achek päätti jäädä toistaiseksi Kuhmoisiin hevosensa Siirin kanssa, mutta ei lupaa ratkaisun olevan lopullinen.

Achek kertoo halunneensa ammatin, jossa pystyy paitsi koko ajan kehittymään myös saamaan itselleen hyvän toimeentulon. Kuhmoisiin jääminen ei ollut vaihtoehto ja tie vei yliopistoon Lappeenrantaan ja sieltä Helsinkiin.

– Tykkäsin Lappeenrannasta. Se oli tarpeeksi iso ja samalla pieni. Maalaistyttö oli jäänyt jonnekin sisälleni, ja kun minulla oli oma hevonen, kaipasin maalaiselämää.

