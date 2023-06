Tervetuloa Heidin kotiin – hän avasi ovet juttuseuraa kaipaaville

Kuhmoisten Facebook-ryhmään ilmestyi toukokuun alussa kutsu Martinkadulle juttelemaan, kahvittelemaan ja maistelemaan kotiruokaa. Sosiaalisen median ilmoituksen takana oli Heidi Lönnqvist.

Lönnqvist on tukenut aikaisemminkin eri-ikiäisiä apua tarvitsevia ja yksinäisiä. Vieraillessaan kodeissa hän on huomannut, että maksuttomalle avoimien ovien toiminnalle on tarvetta.

