Tiiviimpi tapahtuma-alue, kaksi päivää tunnelmaa

Sari ”Sakke” Vallenius saavutti tavoitteensa heinäkuista Kuhmoinen kuhtuu We are one -festivaalia järjestäessään. Heinäkuisesta lauantaista tuli ilon ja rakkauden täyteinen päivä, josta sateli kiitosta järjestäjälleen – sekä artisteilta että festariyleisöltä.

– Yrittäjän näkökulmasta ei mennytkään niin hyvin. Takkiin tuli, mutta se toki tiedettiin. Festarin ei ole tarkoitus olla minulle mikään rahasampo, mutta toivon tulevaisuudessa saavani omani pois, Vallenius kertoi perjantaina järjestetyssä palautetilaisuudessa.

Vallenius on kertonut avoimesti ottaneensa festarien debyyttiä varten noin 60 000 euron lainan. Apurahat jäivät menneenä kesänä saamatta. Ainoa ulkopuolelta tullut taloudellinen tuki oli Kuhmoisten kunnan viranhaltijapäätöksellä myönnetty 2000 euron avustus, jolla Vallenius kuittasi yhtyeensä Mascaran ja Ostbassin tuoreen singlen Kuuma kesäyö -kappaleen äänityksen ja musiikkivideon kulut. Kappale kertoo Kuhmoisten kesästä ja kappaleessa esiintyvät lisäksi Mr. Elämänpeli, Frederik ja Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen.

Väyrynen korosti paitsi Kuuma kesäyö -singlen myös festareiden tuoneen kunnalle laajaa näkyvyyttä valtakunnan medioissa. Lippuja festivaaleille myytiin noin 300 kappaletta. Valleniuksen arvion mukaan kävijöitä oli 1500 ja osa heistä olisi ollut valmis maksamaan myös ilmaiseksi tarjolla olleesta ohjelmasta.

