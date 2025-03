Tuolijumppa ei ole vain istuskelua

TEKSTI & KUVAT KIA KUJALA

Liikunnanohjaaja Pipsa Suominen on ohjannut tuolijumppaa Kuhmoisissa vuodesta 2012 saakka. Kerran viikossa järjestettävä, kaikille avoin ryhmäliikunta on ollut suosittua ja kiitettyä. Ennen korona-aikaa tuolijumppa veti paikalle jopa neljäkymmentä liikkujaa. Viime vuosina osallistujamääräksi on vakiintunut noin kaksikymmentä kävijää.

Aurinkoisena aamupäivänä viime perjantaina Kuhmolassa järjestettyyn jumppaan oli kerääntynyt 27 osallistujaa, ja taustamusiikkina soi tunnettuja suomalaisia lauluja.

Apuvälineenä liikkujien käytössä oli pallo, joka sai kyytiä niin käsien, nilkkojen kuin polvien avustuksella. Tämänkertaisen jumpan liikkeet aktivoivat tehokkaasti ylävartaloa, keskivartalon tukilihaksia ja selkää.

Syitä tuolijumpan suosioon ei tarvitse miettiä pitkään. Kun Kuhmolan yläkertaan alkaa saapua innokkaita harrastajia, iloinen puheensorina täyttää salin. Puoli tuntia kestävän jumpan aikana musiikki soi ja Suomisen hyväntuulinen ohjaus tempaa mukaansa liikkeisiin, joiden tekeminen on niin hauskaa, että hiki nousee pintaan huomaamattakin.

– Liikesarja on joka kerta erilainen. Joskus käytämme apuvälineinä esimerkiksi kuminauhaa tai palloa. Ainoa liike, joka tehdään joka kerta, on sarjan viimeinen liike eli itsensä halaus. Se on meidän ryhmän oma juttu, Suominen kertoo.

Vaikka tuolijumpassa istutaan penkillä, Suomisen ohjaamissa liikkeissä jalatkin saavat osansa toiminnasta.

–Tämä on hyvänmielen liikuntaa, minulle oikein viikon piristys, Suominen kuvaa.

Ilkka Liehu ja Eila Kirstinä harrastavat liikuntaa monipuolisesti sekä arjessaan että ryhmissä Kuhmoisissa. Hyötyliikuntaa he saavat muassa taittamalla kauppamatkat kävellen.

Muutaman kilometrin päästä kävellen ovat paikalle saapuneet liikuntaa aktiivisesti harrastavat Eila Kirstinä ja Ilkka Liehu. Vakiokävijöinä he ovat osallistuneet Kuhmoisissa tuolijumppaan seitsemän vuoden ajan lähes joka kerta.

Tuolijumpan parhaina puolina Kirstinä pitää sosiaalisuutta, liikkeiden tehokkuutta ja sitä, että liikunta on ohjattua.

Millaisia liikkujia ovat Kirstinä ja Liehu?