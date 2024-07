Tuulivoimayhtiön vastaukset eivät vakuuttaneet – aloitteen laatijat haluavat kaavoitustyölle reunaehdot

Kuhmoisten kunnanvaltuustolle on kesäkuun lopussa jätetty kuntalaisaloite, joka koskee kuntaan suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kaavoitusperiaatteita.

Aloitteen on allekirjoittanut 357 henkilöä, joista 170 on kunnan asukkaita ja loput toisella paikkakunnalla asuvia, joilla on joko kiinteistöomistusta tai muu side Kuhmoisiin. Allekirjoitukset kerättiin henkilökohtaisesti kontaktoimalla pääosin alueilta, joihon tuulivoimalat suoraan vaikuttaisivat.

Aloitteen takana on maanomistajia, joille tuulivoimayhtiö Myrsky Energia Oy on tarjonnut vuokrasopimusta tuulivoimaloiden hankealueelta, sekä asianosaisia, joille asia on merkityksellinen.

– Olimme mukana maanomistajatilaisuuksissa, joissa yhtiö esitteli hanketta. Yhtiön antamissa vastauksissa vastuullisuus loisti valitettavasti poissaolollaan. Emme vastusta tuulivoimaa, mutta se tulisi sijoittaa niin, että alueelliset herkkyydet ja luontoarvot otetaan huomioon, aloitteen laatijat kertovat.

Aloitteessa on kolme kohtaa, jotka koskevat tuulivoimaloiden etäisyyttä asutukseen, tuulivoimaloiden sijaintia sekä sitä, että tuulivoimayhtiö velvoitetaan varaamaan purkurahastoon myös voimaloiden perustusten purkukustannuksiin sekä alueen ennallistamiseen riittävät määrärahat.

Aloitetta perustellaan sillä, että on kaikkien osapuolten intresseissä, että kunnanvaltuusto linjaa etukäteen ne vähimmäisreunaehdot, joiden puitteissa kaavoitustyötä lähdetään tekemään.

Lisäksi aloitteessa viitataan Itä-Suomen yliopistossa tänä vuonna julkaistuun tutkimukseen (Peltonen ym: Tuulivoiman hyväksyttävyyden nykytila ja näkymät Suomessa), jossa on korostettu sitä, että kuntien pitäisi tuoda tuulivoimahankkeen hyödyt ja haitat selkeästi esiin, eikä jättää näiden arviointia vain hanketoimijan tai ELY-keskuksen harteille.

