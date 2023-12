Vaalipaneelille satoi kehuja

Tunnelma on keskittynyt, kun Kuhmoisten yhtenäiskoulun oppilaat asettuvat liikuntasaliin kuuntelemaan, miten eri puolueiden nuorisojärjestöjen edustajat keskustelevat politiikasta.

Paikalle on pyydetty osallistujia kaikista Pirkanmaan nuorisojärjestöistä, joiden presidenttiehdokkaat johtavat tällä hetkellä gallupeja, ja pöydän taakse istuu viisi panelistia, jotka vastaavat kukin vuorollaan erilaisiin kysymyksiin.

Yhteiskuntaopin opettajan Anne Enbergin mukaan paneelin tavoite on saada nuoret kiinnostumaan politiikasta. Lopputulos vaikuttaa onnistuneen, sillä kaikki oppilaat jaksoivat keskittyä tarkkaan koko kaksi ja puoli tuntia kestäneen keskustelun ajan.

Salissa on kymmenittäin oppilaita aina viidesluokkalaisista lukiolaisiin, ja kaikki kuuntelevat panelisteja tarkkaan, kun he esittelevät sekä itsensä että edustamansa puolueen perusteluineen. Vaikka kaikilla panelisteilla on omanlaisensa taustat ja näkemykset, yhdistää heitä kaikkia halu vaikuttaa Suomen toimintaan.

– Politiikassa oppii paljon. Se on yhteisten asioiden hoitamista, sanoo kokoomusnuori Arttu Vuori.

Hänen mukaansa kaikesta ei tarvitse ajatella yhtenevästi, vaan oma puolueen voi valita myös pohtimalla kenen kanssa on vähiten eri mieltä asioista.

Puhetta riitti seksuaalivähemmistöistä, Natosta ja kolmannesta sukupuolesta.