Vanha johto on auttamatta vanha, uuden maastotutkimukset ovat meneillään

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj toteuttaa parhaillaan maastotutkimuksia uuden Alajärven ja Hausjärven Hikiän voimajohtoyhteyden osalta. Yli 270 kilometriä pitkä voimajohto sijoittuu Kuhmoisissa noin 130 kiinteistön alueelle.

– Maastotutkimuksia tehdään myös talven aikana. Erityisesti olosuhteet, jotka ovat kesäisin pehmeitä, esimerkiksi suot, tutkitaan talviaikaan. Maaperätutkimusten avulla voidaan tehdä pylväiden perustussuunnittelua, projektipäällikkö Rami Isomäki Fingridiltä kertoo.

Rakentamispäällikkö Keijo Välimaa totesi kesällä Padasjoen Sanomille, että yleissuunnittelu tulee valmistumaan vuonna 2026 ja sen jälkeen rakentaminen olisi tarkoitus käynnistää niin, että valmista olisi vuonna 2028.

– Vanhat rakenteet johtoineen puretaan ja tehdään täysin uudet perustukset, pylväät ja johtimet tilalle, Välimaa sanoi.

Alajärven ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan Isomäen mukaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa.

– Nämä uusitaan 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen, Isomäki sanoo.

Välimaa kertoi Padasjoen Sanomille kesällä, että vanha johto on tehty 1940-luvulla 220 kilovoltin käyttöön, mutta kyseinen jännitetaso on Etelä-Suomesta jo poistunut.

– Vanha johto on otettu käyttöön vuonna 1949 ja toinen 1950-luvun puolivälissä, eli kyseessä on täysin palvelleet rakenteet. Yleensä puhutaan, että tekninen käyttöikä on 50 vuotta, mutta käytännössä vanhimmat kohteemme ovat olleet lähes 90-vuotiaita, Välimaa totesi.

Kun johtoalue on käyttöikänsä päässä, tilalle ei rakenneta samanlaista vaan siirtokapasiteetiltaan suurempi, jolloin läpi saadaan enemmän sähköä.

