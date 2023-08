Veliksen ultimaattiset leirit vetävät

Roope Poikalalla on takanaan hämmentävän pitkä ura kuhmoislaisen lapsi- ja nuorisotyön parissa. Poikala on käynyt kahta lukuun ottamatta kaikki kunnan Velisjärvellä järjestämät kesäleirit viisivuotiaasta lähtien ja ollut sen jälkeen seitsemällä leirillä itse ohjaajana. Välissä hän kävi rippikoulunkin samassa paikassa.

– No, Satu (Forsberg) on ollut minulla ensimmäisellä leirillä ohjaajana, ja on vieläkin samoissa hommissa meidän kanssa, Poikala naurahtaa, eikä tunnu itse pitävän leiriputkeaan kovin suurena saavutuksena.

Viimeiset kolme vuotta Poikala on työskennellyt Kuhmoissa kesäohjaajana.

– Opiskelen Jyväskylässä matematiikan opettajaksi, eikä siltä alalta juuri kesätöitä löydy.

