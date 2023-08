Vuodeosasto lakkautusuhan alla

Kuhmoisten terveysaseman vuodeosastoa uhkaa ensi vuonna lakkauttaminen. Pirkanmaan hyvinvointialue perustelee Kuhmoisten vuodeosaston lakkauttamista sen taloudellisella kannattamattomuudella sekä rekrytointihaasteilla.

– Kuhmoisissa on ollut jo pidempään haasteena niin lääkärien kuin hoitohenkilöstönkin rekrytointi ja pysyvyys. Alkuvuoden aikana vuodosaston potilasmäärä on ollut 11-14 henkilöstötilanteen mukaan. Asiakkaista puolet on ollut ympärivuotiseen asumispalveluun jonottavia. Lopuista sairaalahoidon tarpeessa olevista 6-8 potilaasta on puolet ovat ulkokuntalaisia ja puolet kuhmoislaisia, sairaalapalveluiden palvelulinja johtaja Juha Kinnunen kommentoi perjantaina sähköpostitse.

