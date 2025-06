We are one -festarit tuo Kuhmoisiin ysäribileet

Kuhmoinen kuhtuu – We are one -festivaali järjestetään ensi kesänä kolmipäiväisenä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Festivaalin pääesiintyjinä lauantai-iltana nähdään Mascara, Aikakone, Movetron ja Waldo’s People. Nelikon neljä keikkaa sisältävä Erittäin hyvä ellei täydellinen -kiertue piipahtaa Kuhmoisten lisäksi muun muassa Järvenpään Aino Areenalla ja Jämsän Himos Areenalla.

– Erittäin hyvä ellei täydellinen on ison ohjelmatoimiston (Central Line) järjestämä suurempi kokonaisuus. Järjestäjällä on iso intressi saada kiertue maaliin ja Kuhmoinen tulee saamaan suurta näkyvyyttä sen myötä, festivaalia järjestävä Sari ” Sakke” Wallenius iloitsee.

Illan aikana kuullaan takuulla myös viime kesän festivaaleja varten tehty Kuuma kesäyö -kappale, jonka musiikkivideosta saadaan maistiaisia jo tällä viikolla. Koko musiikkivideo julkaistaan kevään aikana.

– Se on villi, mutta hyvällä maulla tehty, Wallenius sanoo.

