Yhteisiä viikonlopun mittaisia vatsalihastreenejä

Ystävyyssuhteet muuttuvat usein elämän myötä, ja esimerkiksi perhettä perustettaessa jäävät kaverit helposti taka-alalle. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, ja siksi Marja Liedes haluaa nyt kertoa, miten hän on onnistunut ylläpitämään läheiset välit Leena Raiskion, Ritva Toivosen sekä Maarit Leppäsen kanssa.

Naisnelikko järjestää aikaa toisilleen noin kolmen kuukauden välein, jolloin he kokoontuvat yhteen viettämään viikonloppua.

Nämä yhteiset viikonloppureissut saivat alkunsa jo vuonna 1997, kun kolme heistä järjesti neljännelle yllätysjuhlat tämän 35-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

Marja Liedeksen ja muiden naisten mukaan on vaikea sanoa, mikä on heidän paras muistonsa yhteisistä ajoista. Vuosikymmeniin on mahtunut niin paljon hyviä hetkiä. Nelikko ei erikseen vietä ystävänpäivää, mutta kertoo muistavansa toisiaan joko viesteillä tai soittamalla. He kokoavat vuosittain kuvia elämänsä varrelta ja tekevät niistä kirjoja muistona sekä toisilleen että jälkipolville.

– Aloimme silloin pohtia, että tätä ystävyyttä täytyy ylläpitää. Tuntui, että elämä vei meitä eri suuntiin, ja meillä oli lopulta niin hauska viikonloppu, että halusimme jatkaa sellaisten pitämistä, Liedes kertoo.

Kun kaikkien lapset olivat vielä pieniä, järjestettiin yhteisiä viikonloppuja vain kerran vuodessa. Nykyään naiset kokoontuvan kuitenkin yhteen jopa neljä kertaa vuodessa, ja viikonloppuihin voi kuulua lähes mitä tahansa.

– Olemme olleet esimerkiksi vuokramökeillä, hotellissa, Himoksen iskelmäfestivaaleilla, Tampereen käsityömessuilla sekä Kuhmoisten We Are One –festareilla, Liedes selostaa.

Sekä naiset että heidän jälkikasvunsa ovat keskenään suunnilleen samanikäisiä, ja Liedes uskoo sen osaltaan vaikuttaneen heidän ystävyytensä säilymiseen. Heidän elämänsä on kulkenut monin paikoin samankaltaisia polkuja.

– Lasten ollessa pieniä vietimme porukalla muun muassa juhannuksia ja vappujakin. Myös miehemme olivat kavereita keskenään, kun me kaikki avioiduimme ja teimme lapset samaan aikaan, Liedes.

