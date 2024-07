Ysärijytää luvassalavan täydeltä

Toista kertaa järjestettävä We are one -festivaali pyörähtää käyntiin jo perjantaina, jolloin Kuhmolassa kuullaan wao-artistien videoterveiset maailmalta ja kuullaan Matti Kohopään luutunsoittoa sekä Signe Koskisen runoesitys.

Lauantain Kuhtuu-torista vastaa Kuhmoisten kulttuuriyhdistys ja Kuhmolan parvekkeella esiintyy the Beatles cover band Cellophane Flowers. Ministeri Pertti Salolaisen näyttely on avoinna Galleria 52:ssa ja Salolaisen haastattelu kuullaankin torilla päivän aikana.

Sataman lauantaikin starttaa heti aamusta ohjatulla joogahetkellä. Satamassa on höyrylaivojen lisäksi mahdollisuus poniratsastukseen, kanojen ja pupujen ihailuun sekä paloautoon tutustumiseen.

Illalla sataman valtaavat ysäribändit Aikakone, Movetron, Waldo’s People ja Mascara, kun sinne rantautuu Erittäin hyvä ellei täydellinen -kiertue. Lisäksi illan aikana esiintyvät Ostbass, Unzyme ja Mira Kontio.

Tapahtumassa valitaan miss ja mr Ysäri.

Sunnuntaina Kuhmoisten kirkossa esiintyvät Arunaja Nalinakshan, Kristiina Brask, Ossi Jauhiainen sekä väliajan jälkeen Pepe Willberg.

