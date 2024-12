Käsityötaiteilija syttyy haasteista

Liisa Brander-Keskisen käsityötaidenäyttely koostuu erilaisista teemaosastoista.

1990-luvun tuotantoa kattavalla osastolla on nähtävillä taiteilijan ammatillisesti kutomia villaneuleita. Täällä voi myös pysähtyä katselemaan 13 minuutin mittaista videota, jossa esitellään aikakauden kuhmoislaista käsityöosaamista laajemmin. Lama-aikana taiteilija möi töitään paljon Japaniin, missä hänen tuotantoaan on ollut esillä taidenäyttelyssä Kiotossa, mukana muotinäytöksessä Sapporossa ja myynnissä Naganon talviolympialaisissa.

Ukraina-osasto on ukrainalaisen miniän innoittama. Vauvaosastolle on neulottu kolmiulotteisia eläinhahmoja ja koristeellisia vaatteita. Siellä vierailija voi kurkata kehtoon, jossa lepää taiteilijan ensimmäisestä lapsenlapsesta mallinnettu reborn-nukke. Silikonisen näköisnuken on valokuvien perusteella loihtinut vihtiläinen nukketaiteilija Paula Kantis. Esillä on myös taiteilijan käsityöinnostukselle ensimmäisen kipinän sytyttänyt värikäs pitkävartinen villasukkamalli vuodelta 1975, jonka hän on näyttelyä varten neulonut uudelleen.

Hänen seuraava unelmansa ja haasteensa on kehittyä kolmiulotteisten muotojen, kuten astioiden kutomisen tekniikassa.

Brander-Keskinen pyrkii innostamaan uusia käsityö- ja taideprojekteja eri alojen taiteilijoiden välille.

– Näyttelystä toivon saavani palautetta ja yhteistyökumppaneita.

Juttu on julkaistu viikon 49 Kuhmoisten Sanomissa. Voit tilata näköislehden Lehtiluukusta.