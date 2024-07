Regatta tuo höyrylaivat satamaan

Kuhmoisten Satamaan rantautuu tulevana lauantaina Päijänne-Keitele höyrylaivaregatta. Kyseessä on koko perheelle sopiva ilmaistapahtatuma, jossa pääsee ihastelemaan oikeita höyrylaivoja, upeita puuveneitä, vanhoja mopoja sekä muita kulkuneuvoja.

– Luvassa on ainakin komeita aluksia ja autoja, vanhaa tekniikkaa sekä aina jotain yllätystäkin, Lauttakioskin yrittäjä Taina Hinskala kertoo.

Wanhan sahan festivaali -nimellä kulkeva tapahtuma on tarkoituksella samana päivänä kuin We are one -festivaali. Hinskala sanookin, että satamayrittäjät haluavat tukea wao-festivaalia houkuttelemalla paikalle lisää veneilijöitä ja vapaa-ajanasukkaita.

– Lisäksi höyrylaivaregatan järjestäjät olivat halukkaita tulemaan juuri Kuhmoisiin.

Laivat rantautuvat satamaan puolilta päivin. Kun kaikki ovat kiinnittäytyneet, on luvassa niiden yhteisvislaus.

Laivoihin pääsee tutustumaan ja osallistumaan niiden halostukseen – eli mihin? Lue koko juttu viikon 30 Kuhmoisten Sanomista. Voit tilata lehden tai ostaa irtonumeron täältä.