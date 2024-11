Vuorovaikutus koulussa toimii – hiljaisemmatkin huomioidaan

Koulun koko ja tutut pitkäaikaiset opettajat lämmittävät oppilaiden vanhempien mieltä.

– Pienessä koulussa hiljaisemmatkin ahertajat huomioidaan, eivätkä he jää unholaan. Opettajat ottavat huomioon eri oppilaiden tarpeet, Anne-Mari Guinness toteaa.

Hänellä on lapset esikoulussa, kolmannella, viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

– Osa opettajista on tuttuja jo omilta kouluajoilta ja tiedän, että he ovat ihania. Se luo turvallisuuden tunteen, eikä ole ikinä jännittänyt laittaa lapsia kouluun, sanoo puolestaan Elli-Sofia Sirén, jolla on lapset esikoulussa, kolmannella ja neljännellä luokalla.

Sekä Guinnessin että Sirénin mielestä yhteistyö koulun ja kodin välillä toimii moitteettomasti.

– Opettajat ovat olleet herkästi yhteydessä, jos on ollut aihetta. Myös kotoa on helppo ottaa yhteyttä opettajiin ja vastaanotto on yleensä hyvä ja positiivinen, Guinness sanoo.

Sirénin mukaan kouluun on voinut ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa.

– Aina, jos jotain selvitettävä on ollut, siihen on tartuttu. Asiat eivät ole jääneet pyörimään, vaan aina on ajateltu oppilaan parasta ja yritetty tätä ymmärtää.

Mahdollisissa kiusaamistapauksissakin molemmat äidit kokevat, että koulussa on reagoitu nopeasti.

Myös oppilaat itse uskaltavat kertoa opettajille, jos joku heidän mieltään painaa.

Mikä on paras osoitus siitä, että lapset viihtyvät koulussa? Juttu on luettavissa kokonaan viikon 47 Kuhmoisten Sanomista. Näköislehden voit ostaa Lehtiluukusta.