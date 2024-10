Isä ja poika viihtyvät kalassa

Ensio ”Enska” Sipilää moikataan läpsäisemällä kämmenellä ensin yläviis, sitten alaviis ja lopuksi kalaviis. Käsi tekee viimeisessä vitosessa kalanpyrstöliikettä. Kalamies Sipilä on harrastanut intohimoisesti kalastusta neljä vuotta. Nyt hän on seitsemänvuotias.

Ension suurin kalasaalis on 6,9-kiloinen hauki.

– Heti kun saavumme mökille, juoksee Enska laiturille kalastamaan. Mikään määrä kalastusta ei ole tarpeeksi, kertoo innokkaan kalastajan isä Aleksi Sipilä, innokas kalamies hänkin.

Isä ja poika kalastavat mökillä Päijälässä ollessaan joka päivä. Pitkävedestä he nostavat ahventa, haukea ja kuhaa. Kotoa Kotkasta suunnataan mökille viikonloppuisin niin usein kuin vaan on mahdollista. Mökki on rannan toiseksi vanhin talo. Sähköä tai vettä ei taloon tule, mutta sehän kuuluu oikeaan mökkielämään.

Pitkävesi on nimensä mukainen, yli kymmenen kilometriä pitkä järvi. Siitä pääsee veneellä myös Otteleelle ja Pajulanjärvelle.

– Saalista täytyy aina kunnioittaa. Jos se otetaan, se syödään. Jos sitä ei syödä, se päästetään takaisin, kertaa Ensio Sipilä kalamiehen tärkeän säännön.

Sipilät tuntevat järven läpikotaisin ja tietävät paikat, missä kalat varmimmin nappaavat.

– Tiedämme jokaisen kiven, matalikon ja pohjan muodon, kertoo isä Aleksi.

Hän on kalastanut samoilla apajilla vanhempiensa hankkimalla mökillä lapsesta asti.

Mikään ilma ei ole esteenä kalastukselle. Satoi tai paistoi, suuntaavat Sipilät harrastuksensa pariin.

– Sipilän äijät eivät ole sokerista. Sadevarusteet niskaan ja järvelle, selventävät isä ja poika.

Ensio osaa suomustaa kalan itse, mutta äiti Piia Sipilä on paras ahvenfileiden perkaaja. Ensio seuraa tarkkaavaisena vieressä.

– Lempiruokaani on muurikalla paistettu ahven, sanoo nuori kalastaja.

Kalastus on isän ja pojan yhteinen harrastus. Äiti on paras perkaamaan kaloja

Ension mummokin ottaa mielellään saalista käyttöönsä. Hän tekee hyviä haukipullia.

– Juuri tällä hetkellä on vientikielto. Pakastin on kuulemma täynnä, sanoo Aleksi.

Ension hallusta löytyy valtava määrä vapoja, lukemattomasti jigejä, lippoja, vaappuja ja kalalaskuri. Arsenaalin säilyttämiseen tarvitaan monta pakkia. Mökillä on omat kamppeet ja kotona Kotkassa omat. Läheisten ei tarvitse pähkäillä, mitä antaa syntymäpäivä- tai joululahjaksi tälle pojalle. Kalastustarvikkeita otetaan aina ilolla vastaan.

Ensio vaihtelee jigejä siiman päähän tottuneesti ja huolellisesti. Koukku ei kuulemma koskaan ole tehnyt sormeen reikää. Syöttiin tarttuneen ahvenen irroittaminen koukusta hoituu nuorelta Sipilältä sujuvasti.

– Syötin valinta riippuu siitä onko ilta, aamu vai päivä. Aamulla ja illalla laitetaan heijastava jigi, kertoo Ensio.

– Isommat kalat uistellaan. Veneellä ajellaan hiljalleen pitkin järveä, lisää Aleksi.

Isä Aleksi voitti 15-vuotiaana Kuhmoisten Sanomien kalakilpailun. Vuosi oli 1993. Voiton toi hauki, joka punnittiin 6,2-kiloiseksi vonkaleeksi.

– Sain palkinnoksi 300 markan lahjakortin Kuhmoisten Radio ja Pyörään. Ostin sillä tieytysti uistimia ja muita kalatarvikkeita, muistelee Aleksi.

Ensiolle on helppo ostaa joulu- ja syntymäpäivälahjoja.

15-vuotias Aleksi kertoo lehdessä, miten mahtava fiilis on lähteä vesille aamuisin, kun järvi on tyyni ja usvainen.

Näyttää siltä, että sama fiilis on säilynyt yhä, nyt oman pojan kanssa.

Artikkeli on julkaistu viikon 42 Kuhmoisten Sanomissa. Voit lukea näköislehden maksutta Lehtiluukussa.