Kaksi mieskuoroa yhdisti voimansa

Järvenpään Mieslaulajien seniorikuoro Ajattomat ja Kuhmoisten mieskuoro esiintyivät Kolme kelloa -yhteiskonsertissa Kuhmoisten seurakuntakodilla sunnuntaina. Jade Auloksen johtama Ajattomat esiintyi Kuhmoisissa ensimmäistä kertaa.

Päätyöltään musiikkia yläkoulussa opettava Aulos johtaa seniorikuoro Ajattomien ohella myös nuorten aikuisten kuoroa ja opettaa lauluoppilaita. Vuodesta 2022 Ajattomia johtanut Aulos oli haaveillut erityisesti mieskuoron johtamisesta. Toive toteutui, kun hänen oma laulunopettajansa vinkkasi Järvenpään Mieslaulajien seniorikuoron etsivän kuoronjohtajaa.

Vuonna 2002 perustetun seniorikuoro Ajattomien puheenjohtaja Rene Johanssonin näkökulmasta Auloksen mukaantulo osui todella hyvään saumaan.

– Edellinen johtajamme Jarmo Kukkonen, joka oli yli 30 vuotta johtanut Järvenpään mieslaulajia, siirtyi Kouvolaan. Ihmettelin, mistä saisimme pätevän johtajan tilalle, Johansson kertoo.

– Minua ei tarvinnut suostutella, Aulos naurahtaa.

Johansson toi Ajattomat Kuhmoisiin ehdottamalla yhteiskonserttia aiemmin Järvenpään Mieslaulajissa vaikuttaneelle Kuhmoisten mieskuoron Juha Frestadiukselle.

Muutettuaan Kuhmoisiin Ajattomissakin laulanut Frestadius toivotettiin tervetulleeksi vahvistukseksi Kuhmoisten mieskuoroon.

– Me saatiin hyvä laulaja, todistaa Kuhmoisten mieskuoron puheenjohtaja Sipi-Heikki Tapanila.

Vuonna 1957 perustetun Kuhmoisten mieskuoron jäsenistä noin puolet asuu Jämsän seudulla. Hannele Erolan johtama kuoro esiintyy säännöllisesti noin kuudesti vuodessa, minkä lisäksi kuorolaiset keikkailevat pienemmillä kvartettikokoonpanoilla lähialueen tilaisuuksissa ja juhlissa.

Musiikkia monipuolisesti harrastanut Tapanila kertoo kehittyvänsä teknisesti laulajana Erolan tarkassa ohjauksessa. Kuoroharrastus on temmannut mukaansa Tapanilan, joka on laulanut Kuhmoisten mieskuorossa vuodesta 1985 saakka.

