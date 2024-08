Kova huoli elinvoimaisuudesta ja imagosta

Kuhmoisten Sanomat seurasi viime torstaina sekä kuntalaisille että kunnanvaltuutetuille järjestettyjä infotilaisuuksia, jotka liittyivät Myrsky Energia Oy:n kaavailemaan tuulivoimapuistoon. Juttuun on kerätty eniten keskustelua herättäviä kysymyksiä sekä kummassakin tilaisuudessa niihin saatuja vastauksia.

Tuulivoimaloita suunnitellaan Karijärvelle ja lähintä voimalaa kahden kilometrin päähän Kuhmoisten keskustasta. Miksi näin lähelle?

Myrskyn analyytikot ovat tutkineet Kuhmoisista viittä tuulivoimalle potentiaalista aluetta. Karijärvi erottui joukosta selvästi käytettävyytensä puolesta: Vakituista asutusta on alueella vähän, sähkönsiirto on helppoa (Fingridin 110 -voimalinjaan on matkaa kuusi kilometriä) ja alueella on valmiina laaja metsäautotieverkosto

– Analytiikkaa alueen tuulisuudesta on. Emme tässä olisi, jos analytiikka sanoisi, että tänne ei kannata tuulivoimaa rakentaa. Jos ympäristövaikutuksia päästään arvioimaan, niin alueelle pystytetään tuulenmittausmasto, Myrskyn maankäytön asiantuntija Kalle Eerola totesi.

Asiantuntijoiden mukaan kunta on ripoteltu täyteen vapaa-ajan ja vakituisia asuntoja, eikä mistään muualta löydy näin isoa yhtenäistä aluetta tuulivoimapuistoa varten.

– Jos alamme vaatia kolmen kilometrin etäisyyttä asutukseen, voimme unohtaa koko jutun, totesi Eero Ikonen (kok.).

Miten tuulivoimalat vaikuttaisivat kiinteistöjen arvoon?

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Kari Paajasen mukaan Kuhmoisten, samoin kuin muiden vastaavien maaseutupaikkakuntien, kiinteistöjen arvo on laskenut ainakin vuodesta 2015 lähtien. Osassa kiinteistöjä arvo on jopa puolittunut.

